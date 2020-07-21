В Свердловской области сгорел отечественный автомобиль

13:54 | 22.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в деревне Бучино Артемовского городского округа сгорел автомобиль «ВАЗ-2106».



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 09:04 по местному времени. На вызов выехали два спасателя на одной единице техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»