На модернизацию здравоохранения в России выделят 500 миллиардов рублей

13:38 | 22.07.2020

Фото: yandex.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. В том числе, он поднял вопрос о защите граждан и мобилизации здравоохранения.



Тезисно:



- В начале 2020 года Россия, как и другие страны мира, столкнулась с мощнейшим вызовом – новой коронавирусной инфекцией.



- Ситуация осложнилась дисбалансом на нефтяном рынке и обвальным снижением цен. Произошло усиление волатильности финансовых и валютных рынков, отток капитала.



- Действия России для защиты экономики и населения были продуманными и проактивными. Опирались на исследования и рекомендации российских специалистов, а также мировой опыт. Это позволило избежать коллапса, который мы наблюдали в Италии, Испании или Соединенных Штатах Америки.



- На закупку медоборудования и перепрофилирование коек, выплаты врачам, поддержку региональных систем ОМС дополнительно было выделено 170 миллиардов руб. В рекордный срок было развернуто 184 тысяч коек.



- Главные герои борьбы за жизни и здоровье людей – врачи, медицинские сестры, специалисты санитарной службы и водители скорой помощи.



- Президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ получили более 290 тысяч медицинских и других работников. Те, кто работал с группами риска, получили отдельные выплаты – свыше 400 тысяч человек. Для тех, кто заразился, оказывая помощь больным коронавирусом, предусмотрены страховые выплаты.



- Централизация санитарно-эпидемиологической службы позволила мобилизовать всех ее сотрудников, усилить контроль на границе России.



- Все эти меры помогли спасти тысячи человеческих жизней.



- Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран. Число заболевших на тысячу жителей – в два раза меньше, чем в США, Бразилии и ряде других стран.



- По двум российским вакцинам уже подводятся результаты клинических исследований. До появления надежных препаратов от болезни бдительность терять нельзя.



- Значительная нагрузка легла на первичное звено системы здравоохранения. Для его модернизации дополнительно будет выделено почти 500 миллиардов рублей на пять лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»