Опальный отец Сергий выступил с новой речью

13:29 | 22.07.2020

Фото: Всеволод Могучев / youtube.com

Скандально известный отец Сергий, захвативший Среднеуральский женский монастырь, выпустил очередное видео в котором он высказался о короонавирусе, 5G и губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале.



Отец Сергий в очередной раз заявил, что коронавируса не существует. Он призвал сбросить «оковы добровольно-принудительного домашнего ареста». «Почему мы все допустили закрытие храмов и хулу на Духа Святого обтиранием лжиц и утверждающим, что через тело и кровь Христову мы можем заразиться? Народы России и всего мира! 1 августа 2020 года сбросьте оковы добровольно-принудительного домашнего ареста от COVID-19. Есть он или нет, меня меньше всего интересует, меня интересует Ваша любовь к Богу. Бог выше и сильнее всего», – заявил духовник.



Помимо прочего, схимонах призвал людей протестовать против Covid-19 и 5G, ссылаясь на ситуацию в Хабарвском крае, где продолжаются митинги в защиту губернатора Сергея Фургала.



«Выходите все на улицу в знак протеста силам зла, видимых — хабада и невидимых — сатаны и бесов, его окружающих. Вам наглядный пример — губернатор Хабаровска, хороший, добрый человек, но он явился той последней каплей терпения в народе против беззаконников фашистского хабадского режима, который показал пример для всей России. Освободитесь от оков сатанинских, талмуда, магии, кабалы, которые Вас заключили под домашний арест, в лагерь сатаны. Коронавирус — зараза, которую я презираю и ставлю ни во что. Это ничтожный продукт человеческого безумия перед величием спасительной жертвы Иисуса Христа на кресте. Пандемия неверия. Знаю, что COVID-19 и любые микробы и болезнетворные бактерии, взаимодействующие с системой 5G, приведут человечество к смерти» – добавил основатель Среднеуральского женского монастыря.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»