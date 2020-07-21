Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области составляет 0,8 балла

12:59 | 22.07.2020

Фото: rupres.com

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, опустился ниже критической «единицы» и составил 0,80 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 19 июля – 245; 20 июля – 234; 21 июля – 227; 22 июля – 234. Сумма – 940.



Дата – количество заболевших: 15 июля – 263; 16 июля – 349; 17 июля – 301; 18 июля – 259. Сумма – 1172.



Rt – 940/1172=0,80



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 234 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 18 484 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»