Скончались еще пять свердловчан с коронавирусом

12:44 | 22.07.2020

Фото: koronavirus.center

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано пять новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 210 человека с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 18 484 случая заражения (+234 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 177 человек, в среднем – 887, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 425 человек, всего в регионе врачи вылечили 12 921 пациента с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»