Уральские врачи вылечили еще 425 пациентов с Covid-19

12:40 | 22.07.2020

Фото: koronavirus.center

По данным на 22 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 425 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 12 921.



Напомним, в Свердловской области выявлены 18 484 случая заражения (+234 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 177 человек, в среднем – 887, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано пять новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 210).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»