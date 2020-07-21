В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 143 человека

12:38 | 22.07.2020

Фото: koronavirus.center

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 143 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 234 случая заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 425 человека, скончались пять человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 18 484 человека. По выздоровлению выписаны 12 921 человек, 210 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»