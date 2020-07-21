В России выявили еще 5 862 случая Covid-19

За последние сутки в России выявлено 5 862 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 165 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 669 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека.