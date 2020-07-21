Под Нижним Тагилом нашли тело пропавшей пенсионерки

11:14 | 22.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Скорпион»

Пропавшую в Серебрянке 81-летнюю Таисию Киселеву нашли погибшей в поле в 450 метрах от ее дома. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.



«Мы физически не дошли до того места. Нам, здоровым людям, было тяжело работать на такой жаре, а уж пенсионерке…», – комментирует Гапонов.



Напомним, Таисия Киселева ушла из дома 1 июля и не вернулась. Полиция вместе с волонтерами искали пенсионерку на протяжении двух дней, но так и не смогли ее найти. Тело пропавшей нашел проезжавший на квадроцикле по полю местный житель.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»