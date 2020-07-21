В Качканаре задержали пьяную 16-летнюю девушку за рулем ВАЗ

10:43 | 22.07.2020

В Качканаре в два часа ночи на дороге, которая ведет в коллективные сады, задержали пьяную 16-летнюю девушку за рулем ВАЗ-21114. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.



Оказалось, что управлять автомобилем школьнице разрешил ее друг. Он вместе с родителями девушки также находился в машине, они ехали из сада в город.



— Во время разговора со школьницей инспекторы заметили, что от девушки пахнет алкоголем. Алкотестер зафиксировал результат: 0,564 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сама школьница не отрицала, что перед поездкой выпила спиртного. При этом родители девушки ничего не смогли сказать в свое оправдание, — прокомментировали в ГИБДД.



В результате на 16-летнюю девушку составили протокол за управлением транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим прав. Ее друга привлекли по статье 12.8 КоАП РФ «Передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Административные дела направлены в суд. Отмечается, что родителей школьницы также привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание дочери.



— Взрослым необходимо постоянно контролировать детей и регулярно напоминать им о необходимости соблюдать меры безопасности. Родители должны личным примером демонстрировать детям соблюдение правил, — подчеркнули в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»