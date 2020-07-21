В екатеринбургском аэропорту Кольцово могут начать тестировать на коронавирус

09:52 | 22.07.2020

Фото: jac-r.ru

В екатеринбургском аэропорту Кольцово могут начать тестировать пассажиров на коронавирус. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.



По его словам, такую возможность рассматривает авиакомпания «Уральские авиалинии» по примеру «Аэрофлота», который проводит проверку пассажиров в Шереметьево в Москве.



Креков добавил, что вопрос прорабатывается, однако пока неизвестно, насколько вероятна возможность реализации Covid-тестирования.



Напомним, по данным на 21 июля, в Свердловской области коронавирус обнаружен у 18 250 человек. По России число зараженных Covid-19 составляет 783 328.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»