В свердловском поселке произошел пожар площадью 100 квадратных метров

09:09 | 22.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В поселке Покровск-Уральский сегодня ночью на площади 100 квадратных метров сгорели надворные постройки, частный жилой дом и баня.



Сообщение о возгорании поступило еще накануне в 21:22 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали девять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 00:15 по местному времени. Причины возгорания выясняются.



Также добавим, что сегодня ночью в поселке Новоасбест Горноуральского городского округа на площади 100 квадратных метров сгорели четыре частные бани. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00:54 по местному времени. Работы на месте происшествия завершились в 04:22 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»