В Свердловской области проведено 12428 исследований проб на коронавирус

21:37 | 21.07.2020

Фото: rt.com



Свердловские медики за день провели 12428 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За сутки было обследовано 11573 человека.



Всего на Среднем Урале проведено 835922 исследований, обследовано 779023 человека.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»