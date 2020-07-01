Куйвашев рассказал об устранении последствий потопа в Нижних Сергах

19:07 | 21.07.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о ходе работ по устранению последствий непогоды в Нижних Сергах.



В своем Instagram глава региона написал, что все пострадавшие от потопа получат по 15 тысяч рублей.



«Поручил министерству строительства рассчитать все работы, которые необходимо провести для скорейшего восстановления домов и приусадебных участков. Ситуация серьезная. За сутки в муниципалитете выпало 120% месячной нормы осадков, реки вышли из берегов, затопив дома, разрушив линии электропередач, три пешеходных моста и один автомобильный. Но к счастью никто не получил серьёзных травм. Для размещения пострадавших организовано пункты временного содержания, в одном из них — в санатории «Нижние Серги» — сегодня переночевали пять человек. Сейчас они разъехались по родственникам», - рассказал Куйвашев.



Также глава региона пообещал, что электроснабжение в городе будет частично восстановлено сегодня к 20:00. По мере спада паводка будут продолжаться работы на улицах Жукова и Серебрянка, также будет восстановлено русло реки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»