В Североуральске будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек

18:47 | 21.07.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Североуральске будут судить местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



В декабре 2019 года обвиняемый, будучи пьяным, в квартире дома на улице Ленина поссорился со знакомыми мужчиной и женщиной. Во время конфликта подсудимый ранил своих оппонентов, от чего они скончались.



Следователи передали дело в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»