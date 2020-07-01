В Екатеринбурге закроется движение по улице Каменотесов

18:37 | 21.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице в связи со строительством тепловой сети закроется движение по улице Каменотесов, об этом рассказали в администрации города Екатеринбурга.



Речь идет об участке от дома №11 до дома №2/1. Заниматься работой будет ООО «АстраТехСтрой». Ограничения продлятся с 10 августа по 18 сентября.



Строители попросили граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут заранее.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»