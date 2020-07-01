В Екатеринбурге ограбили элитный бутик на улице Вайнера

15:20 | 21.07.2020

Фото: Е1

В центре Екатеринбурга ограбили элитный бутик на улице Вайнера. По словам владельцев магазина, воры забрали сумки Louis Vuitton, кроссовки Adidas Yeezy Boost, два ноутбука, а также оставили на месте свою старую обувь.



Как передает Е1, помимо этого, грабители забыли в магазине сумку со своими документами и телефоном.



В настоящее время с произошедшим разбирается полиция. Сотрудники МВД устанавливают лиц, причастных к инциденту, а также считают сумму ущерба.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»