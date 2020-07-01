Путин наградил экс-губернатора Свердловской области орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил члена Совета Федерации, экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя орденом Александра Невского.«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского Росселя Эдуарда Эргартовича - члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Свердловской области, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам», - говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Напомним, Эдуард Россель был первым губернатором Свердловской области и занимал пост с 1995 года по 2009 год.