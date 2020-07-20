Движение по мосту на Лыжников в Екатеринбурге закроется на месяц

09:29 | 21.07.2020

В столице Урала на месяц закроется транспортное движение по мосту на улице Лыжников. Ограничения будут действовать с 22 июня по 22 августа.



Перекрытие связано с ремонтом моста на Лыжников. Выполнять строительные работы будет ООО «Астра-Групп».



Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»