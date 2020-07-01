Суд Верхней Пышмы оштрафовал схиигумена Сергия за разжигание ненависти

21:05 | 20.07.2020

Фото: 24smi.org

Суд Верхней Пышмы признал виновным схиимонаха Сергия (Романова) в разжигании ненависти. Ему назначили штраф в размере 18 тысяч рублей.



Сергию вменили нарушение по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По этой статье ему могли также назначить обязательные работы или арест на срок до 15 суток.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»