В Новоуральске полиция задержала мужчину, обокравшего свердловчанку

20:15 | 20.07.2020

Фото: chita.bezformata.com

В Новоуральске сотрудники полиции по «горячим следам» раскрыли квартирную кражу. Подозреваемый вынес из квартиры местной жительницы имущество на сумму 290 тысяч рублей.



Как рассказали в МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский», потерпевшая работала вахтовым методом в городе Екатеринбурге. Когда женщина в очередной раз уехала из дома, она убедилась, что окна, балкон и двери были заперты. Но, вернувшись, она обнаружила, что из дома пропала бытовая техника, а балконные двери распахнуты.



Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого. Оказалось, что это неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина, вышедший из мест лишения свободы в апреле 2020 года.



Мужчина признался в содеянном и рассказал, что краденные вещи продал, а деньги потратил на спиртное.



В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»