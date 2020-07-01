В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

19:03 | 20.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области продлили действие штормового предупреждения. По данным синоптиков уральцев ожидают грозы с ветром до 17 м/с, град и дожди.



В ГУ МЧС жителям рекомендуют без особой необходимости не выходить на улицу, парковать автомобили на крытых стоянках и не приближаться к водоемам. От града уральцам необходимо укрыться под крышей или защитить себя сумкой или одеждой. Дома во время грозы следует закрыть окна и прекратить телефонные разговоры.



О непредвиденных ситуациях следует сообщать по номеру 101 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»