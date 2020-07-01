18:00 | 20.07.2020

Фото: nedugamnet.ru

За сутки на Среднем Урале проведено 13 145 исследований проб на коронавирус, забранных у тех, кто имеет показания для тестирования. Обследовано 11 739 человек.



Всего за время эпидемии в регионе проведено 823 494 исследования проб на COVID-19, обследовано 767 450 человек.



Напомним, что сегодня стало известно еще о 234 случаях заражения коронавирусом в Свердловской области. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 18 023 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»