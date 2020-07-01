Евгений Куйвашев отчитается о работе свердловского правительства

17:42 | 20.07.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступит с отчетом о результатах деятельности областного правительства в 2019 году на очередном заседании Законодательного собрания.



На сайте регионального парламента появилась повестка 46-го заседания Заксобрания. Также на заседании будут рассмотрены проекты федеральных законов, в частности «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» и «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удалённой работы». Кроме того, будет решаться вопрос об упразднении отдельных населённых пунктов в Ивделе.



Также планируется, что доклад о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в регионе за 2019 год представит министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»