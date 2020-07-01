В Екатеринбурге могут отменить проведение фестиваля Eurasia Open

17:21 | 20.07.2020

Фото: kadun.ru

В этом году в Екатеринбурге могут отменить проведение международного шахматного фестиваля Eurasia Open из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора свердловской федерации шахмат Альберта Степаняна.



– К сожалению, в этом году из-за пандемии, наверное, придется отказаться от проведения. Потому что ситуация не совсем располагает к тому, чтобы провести соревнования для наших спортсменов, не то что для иностранцев. Скоро проведем очередные переговоры со спонсорами и объявим о том, будем проводить или нет, – рассказала Степанян.



Напомним, что проведение шахматного фестиваля в Екатеринбурге было запланировано на период с 10 по 21 августа. В прошлом году в Eurasia Open приняли участие более тысячи шахматистов из 11 стран мира.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»