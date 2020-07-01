В УМВД по Екатеринбургу назначили новых «временных» начальников райотделов

16:39 | 20.07.2020

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров провел очередные кадровые перестановки в ведомстве, вызванные массовым уходом со службы ряда руководящих сотрудников. Так, по информации veved.ru, на место начальника отдела полиции №14 (микрорайон Эльмаш) Кирилла Соколова назначен Павел Спирев, пока в статусе временно исполняющего обязанности. Ранее Павел Спирев занимал должность замруководителя ОП №15, где курировал вопросы оперативной работы.



На место начальника отдела полиции №11 Владимира Пилюшенко в статусе врио назначен Алексей Праведников, до последнего времени занимавший должность замначальника ОП №3. Заместителем Праведникова также пока в статусе врио назначен Максим Коновалов – начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу.



Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что в УМВД по Екатеринбургу сменится до пяти начальников отделов полиции. Это написавшие рапорта об увольнении Федор Добуляк (ОП №13), Владимир Пилюшенко (ОП №11), Максим Варлаков (ОП №5), Кирилл Соколов (ОП №14) и Антон Томилов (ОП №1), а также, возможно, Андрей Казанцев (ОП №10).

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