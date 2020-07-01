В Свердловской области ослабили «коронавирусные» ограничения

16:28 | 20.07.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял некоторые ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Документ о внесении изменений в указ опубликован на портале правовой информации pravo.gov66.ru.



Так, губернатором разрешены:



- массовые культурные, физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающем 10% от вместимости объекта;

- индивидуальное посещение жителями библиотек и музеев;

- репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без зрителей;

- спектакли, концерты, кинопоказы, представления на открытом воздухе с количеством посетителей, не превышающем 50% от вместимости площадки;

- обслуживание посетителей на оборудованных верандах открытого типа по всему региону.



Проводиться данные мероприятия могут только при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.



Кроме того, снято ограничение на количество людей, которые могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе и совершать прогулки. Также сняты ограничения на количество пассажиров, которые имеют право одновременно передвигаться в легковом автомобиле.



Для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями режим самоизоляции продлен до 27 июля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»