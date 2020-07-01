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15:50 | 20.07.2020

На Среднем Урале силовики провели беспрецедентную спецоперацию: изъято более 100 тысяч бутылок с фальсификатом

В Екатеринбурге 17 июля прошла крупномасштабная операция силовиков по пресечению незаконного оборота алкогольного фальсификата, в ходе которой, по данным veved.ru из собственных источников, было изъято более 100 тысяч бутылок. Это одна из крупнейших в этом году спецопераций не только на Урале, но и в целом по России.

Участие в мероприятии приняли оперативные сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области при силовом сопровождении бойцов СОБР Росгвардии. Операция проходила одновременно на нескольких складах в Екатеринбурге и Березовском, вызвав озадаченность граждан.

По информации издания, незаконным сбытом фальсификата (вина, водки, коньяка), в том числе известных торговых марок, занимались члены этнической преступной группы, выходцы одной из республик СНГ. Продукция поступала в торговые точки региона, где реализовывалась по низким ценам.

Часть участников преступных групп, по некоторым сведениям, после начала операции поспешила покинуть территорию Свердловской области. Теперь силовикам предстоит установить личности организаторов бизнеса. Известно, что полицейские усилили борьбу с незаконным оборотом алкоголя после прихода нового начальника свердловского полицейского главка Александра Мешкова, который поручил подчиненным искоренить реализацию поддельного алкоголя на рынке.

© «Вечерние ведомости»

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