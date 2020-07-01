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15:39 | 20.07.2020
Фото: shkolazhizni.ru
За неуплату алиментов жительницу Ивделя отправят в колонию
Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, в 2014 году суд возложил на женщину обязанность выплачивать алименты на содержание трех детей в размере половины всех видов заработка. В сентябре прошлого года подсудимая уже привлекалась к административной ответственность за неуплату алиментов. Тогда ей назначили наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов. Однако женщиной это наказание не было отбыто.
Общий долг подсудимой составил свыше 144 тысяч рублей. Таким образом, женщина неоднократно не уплачивала средства на содержание несовершеннолетних детей.
– Данное преступление женщина совершила в условиях не снятой и не погашенной судимости за совершение как аналогичного преступления, так и преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства), чч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (кража, в том числе совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем), за совершение которых отбывала наказания в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ивдельский городской суд с учетом ранее имевшейся судимости назначил женщине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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