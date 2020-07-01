Из-за пробки на Космонавтов в Екатеринбурге встали другие улицы

15:20 | 20.07.2020

Фото: Яндекс.Пробки

В Екатеринбурге огромная пробка, появившаяся еще утром 20 июля на проспекте Космонавтов в сторону железнодорожного вокзала, не только не исчезла, но и увеличилась. Сейчас километровые пробки появились еще и на улицах Артинской и Армавирской.



Огромные дорожные заторы образовались из-за проведения ремонтных работ на перекрёстке с улицей Челюскинцев. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», пробки образовались также на Завокзальной улице и Мельковском переулке. Заторы оцениваются в 4 балла.



«Из-за этой пробки с Пехотинцев до 4 базы ехала два часа», – сообщает один из пользователей. Другой очевидец подчеркивает, что такая «засада» происходит с утра понедельника, когда многие возвращаются в город: «С дач едут на работу и не в курсе таких неожиданностей».



Кроме того, сообщается, что предупреждений о перекрытиях не было.



«Вчера проезжала там, ни знаков, ничего. При заезде под мостом висит старый знак, где обозначено перекрытие только Мамина - Сибиряка. Гении блин, еще и до 15 сентября. Полностью бы уж закрывали участок», – возмущается пользователь.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»