В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему начальнику городского ОБЭП, обвиняемому во взяточничестве

14:56 | 20.07.2020

В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Эдуарда Воронина. Он обвинялся по двум эпизодам получения взяток, в том числе в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.



Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, Эдуард Воронин признан виновным по ч. ст.290, ч.1 ст.285, п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 350 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 6 лет, с лишением специального звания»"майор полиции».



Уголовное дело по ходатайству сторон рассматривалось в закрытом судебном заседании. Столь относительно мягкий приговор связан с тем, что майор признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.



Эдуард Воронин был задержан 3 октября 2018 года сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в своем служебном кабинете. Изначально ему инкриминировалась ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, в 2016 году Эдуард Воронин дал незаконное указание своим подчиненным вернуть оборудование в количестве 25 единиц владельцам игрового зала HolyTrade, расположенного на ул. Куйбышева, 139. В свою очередь, как считают в Следственном комитете, соответствующее распоряжение о возврате оборудования Воронину поступило от заместителя начальника Главного управления МВД России по Свердловской области Владимира Романюка, который уволился из правоохранительных органов до задержания.



Уголовные дела по взяткам касаются еще более ранних эпизодов – по эпизоду с возвращением изъятой сотрудниками полиции алкогольной продукции и покровительства бизнесмену Николаю Фуфаеву, от которого майор получил вознаграждение в виде ружья, стоимость которого оценивается на сумму около 700 тысяч рублей.



Напомним, что уголовное дело в отношении Владимира Романюка и его знакомого, бывшего начальника ОМВД по Ярославскому району г. Москвы Сергея Глущенко рассматривается в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, куда было передано еще в марте. Ближайшее заседание назначено на 30 июля.

Романюк обвиняется по ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение двух взяток в виде денег в крупном и особо крупном размерах»), Глущенко – по ч. 4 ст. 291.1, ч.1 ст. 30, ч. 4 ст.291.1, п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах, приготовление к посредничеству во взяточничестве в особо крупном размере»).



По данным следствиям, в 2016 году Владимир Романюк при посредничестве Сергея Глущенко неоднократно получал от екатеринбургских предпринимателей, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр взятки на общую сумму 1,5 млн рублей за бездействие в пресечении их деятельности и возвращение изъятого его подчиненными игрового оборудования. К Сергею Глущенко за помощью в разрешении вопроса тогда обращался коммерсант Артур Симонян, знакомым которого принадлежал игровой зал – это бизнесмены Самвел Мартиросян и Петрос Галстян. Мартиросян уже понес наказание, ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

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