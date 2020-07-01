В Екатеринбурге троллейбус врезался в забор

14:51 | 20.07.2020

Фото: Инцидент Екатеринбург

Сегодня, 20 июля, в Екатеринбурге на Химмаше троллейбус №6 столкнулся с автомобилем и протаранил забор. Об этом сообщают подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург».



По словам очевидцев, водитель легковушки не уступил дорогу троллейбусу. В результате общественное транспортное средство протаранило забор. Из-за ДТП в пробку встала вся троллейбусная линия.



В пресс-службе ГИБДД корреспонденту veved.ru рассказали, что информация о данном инциденте пока не поступала.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»