Для тушения пожара в Денежкином камне из Красноярского края возвращаются свердловские спасатели

14:35 | 20.07.2020

Фото: с сайта заповедника «Денежкин камень»

Для тушения сложных пожаров в Ивдельском городском округе, в том числе на территории заповедника Денежкин камень уже завтра из Красноярского края прибудут десантники Уральской авиационной базы охраны лесов, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.



«В Красноярском крае ситуация стабилизировалась, и они сейчас нужнее здесь, в Свердловской области", – сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, который все выходные работал в Ивдельском городском округе, где ранее главой муниципалитета была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с лесными пожарами.



По словам Алексея Кузнецова, ситуация в Ивдельском городском округе сложная, но не критичная.



«На всех действующих пожарах работают специалисты Уральской авиабазы, поскольку пожары находятся в труднодоступных для наземного транспорта местах», – отметил министр.



По оперативным данным на территории Ивдельского городского округа на начало недели локализовано 3 лесных пожара на площади 998 гектаров и продолжают действовать 7 пожаров на площади 22 гектара. На тушении задействованы 54 специалиста и 71 единица техники Уральской авиабазы. Что касается пожара в заповеднике Денежкин камень, то его общая площадь составляет 5,7 гектара и большая его часть уже потушена.



Накануне на ивдельских пожарах работал вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством и специалистом Уральской базы авиационной охраны лесов на борту. Он совершил сбросы воды на самые сложные места горения, в том числе 6 сбросов на пожар в заповеднике Денежкином камне.

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