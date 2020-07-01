Увеличилось количество рейсов Екатеринбург – Анапа

14:29 | 20.07.2020

Фото: Андрей Гоголев

Увеличивается количество рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анапу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



Так, доставлять отдыхающих в Анапу стала еще одна авиакомпания – Azur air. Новые рейсы запланированы на вторник, четверг и воскресенье с вылетом из Екатеринбурга в 05:20. Время в пути составит три часа.



На данный момент на курорт из Екатеринбурга еженедельно выполняется до 28 рейсов. Пассажироперевозки выполняют пять авиакомпаний: Уральские авиалинии, Победа, Россия, Azur air и Utair.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»