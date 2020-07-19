Фестиваль STENOGRAFFIA в Екатеринбурге пройдет в новом формате

13:38 | 20.07.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал проведение фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге. Он рассказал, что в 2020 году фестиваль стрит-арта состоится, но перейдет в новый формат.



– В этом году ожидалась очередная STENOGRAFFIA. Но, к сожалению, ребята проиграли аукцион на проведение фестиваля. Я переговорил с главой города Екатеринбурга Александром Высокинским и по итогам разговора принял решение поддержать фестиваль STENOGRAFFIA. Город не должен потерять столь знаковое событие, которое не просто улучшает окружающее пространство, а делает его дружелюбным, сплочает людей. Конечно, в этом году мы должны учитывать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и принимать все меры предосторожности. Это понимают и организаторы фестиваля. Поэтому STENOGRAFFIA состоится не только в традиционном формате в этом году, но и перейдет в новое для себя состояние. Фестиваль попробует новые форматы, в том числе в онлайн-пространстве, – написал Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.



Губернатор также отметил, что на данный момент организаторы завершают переговоры с финансовыми партнерами.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»