В Екатеринбурге COVID-19 обнаружили у 123 человек

13:16 | 20.07.2020

Фото: primorsky.ru

По данным на 20 июля, в Екатеринбурге за последние сутки зарегистрировали ещё 123 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.



На Среднем Урале за сутки зарегистрировали ещё 234 случая заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 18023 человек. Два человека с COVID-19 умерли. Общее число скончавшихся достигло 195. Выписано 306 человек. За всё время – 12092.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»