Свыше 12 тысяч свердловчан спаслись от коронавируса

13:09 | 20.07.2020

Фото: РИА Новости

Из больниц Свердловской области за сутки по выздоровлению выписались 306 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего вылечились 12092 пациентов.



На Среднем Урале за сутки зарегистрировали ещё 234 случая заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 18023 человек. Два человека с COVID-19 умерли. Общее число скончавшихся достигло 195.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»