В Свердловской области умерли 195 человек с COVID-19

13:06 | 20.07.2020

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали два случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 195.



На Среднем Урале за сутки зарегистрировали ещё 234 случая заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 18023 человек. Выписано 306 человек. За всё время – 12092.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»