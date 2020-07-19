Пять уральцев через окно вылезали из горящего дома

12:49 | 20.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошёл пожар в частном жилом доме на улице Хользунова, 28. Пятерым жителям (среди них три ребёнка) помогли выбраться из горящего дома через окно соседи.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера около 23:55. На место происшествия прибыли семь пожарных машин и 22 спасателя.



Начавшийся на веранде пожар отрезал находящимся в доме людям пути к эвакуации. На борьбу с огнём ушло около трёх часов. Полностью потушить пожар удалось только к пяти утра.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»