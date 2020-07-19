В заповеднике «Денежкин камень» на Урале площадь пожара достигла 5,7 га

12:19 | 20.07.2020

Фото: сайта заповедника «Денежкин камень»

Площадь пожара в природном заповеднике «Денежкин камень» в Свердловской достигла 5,7 га. Из-за значительной удаленности источников воды, тушение происходит медленнее, чем необходимо для локализации пожара.



Накануне днём борт МЧС сделал шесть сбросов воды на очаги лесных пожаров – всего 30 тонн. Благодаря этому удалось сократить площадь активного горения.



Также с помощью вертолёта была произведена доставка пожарных десантников авиалесоохраны и снаряжения в зону природных пожаров в труднодоступной местности на территории Ивдельского городского округа.



«Воздушное судно для тушения природного пожара было решено задействовать в связи со сложностями тушения огня наземной группировкой. Трава и лес горят в труднодоступной горной местности, на значительном удалении от водоисточников. Аномально жаркая погода и ветер способствует быстрому распространению огня и осложняет работу людей и техники, задействованных в тушении пожара»,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»