Скончался уральский композитор Евгений Родыгин

11:52 | 20.07.2020

Фото: egd.ru

Народный артист России, уральский композитор, почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области Евгений Родыгин скончался на 95-м году жизни.



Автор «Уральской рябинушки» скончался в столице Урала накануне, 19 июля.



Как сообщил друг семьи Родыгиных, композитору стало плохо, возможно, от жары. Когда скорая приехала, он ещё был жив, но спасти его не удалось.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»