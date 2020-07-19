Главный судебный пристав Свердловской области примет граждан

11:41 | 20.07.2020

Фото: myrouble.ru

Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Альбина Сухорукова проведёт личный приём граждан.



Состоится приём 22 июля в 15:00 по адресу: Набережная рабочей молодежи, д. 2. Чтобы принять в нём участие необходимо предварительно записаться (до 20 июля по телефону: +7 (343) 362 28 49). Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия, а также средства индивидуальной защиты (маску и перчатки).



Цель приёма – оказание содействия гражданам по вопросам организации принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и Арбитражных судов, а также актов других органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.



На приёме граждане смогут напрямую обратиться к руководству Управления, задать все интересующие вопросы, получить расширенную компетентную консультативную помощь. Кроме того, пришедшие смогут пожаловаться на действия или бездействие судебного пристава.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»