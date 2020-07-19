Новости дня
11:21 | 20.07.2020
Фото: пресс-служба ЦВО
В Свердловской области прошли соревнования по снайпингу
В соревновании приняли участие военнослужащие и гражданские лица. Всего было зарегистрировано 50 участников из более чем 30 городов России. За два дня они выполнили свыше 25 разных упражнений на дистанции стрельбы до 1200 метров.
Как сообщает пресс-служба ЦВО, в абсолютном зачёте первое место занял предприниматель из Саратова. В номинации «Абсолютный зачёт среди спецподразделений» выиграл инструктор снайперского направления Российского университета спецназа в Чеченской Республике Асламбек Арасанукаев.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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