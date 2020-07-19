В Свердловской области прошли соревнования по снайпингу

11:21 | 20.07.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

В Свердловской области завершился третий евроазиатский чемпионат по снайпингу (новое спортивное направление в военно-прикладных видах спорта) – 2020. Он проходил на тренировочной базе Центрального военного округа.



В соревновании приняли участие военнослужащие и гражданские лица. Всего было зарегистрировано 50 участников из более чем 30 городов России. За два дня они выполнили свыше 25 разных упражнений на дистанции стрельбы до 1200 метров.



Как сообщает пресс-служба ЦВО, в абсолютном зачёте первое место занял предприниматель из Саратова. В номинации «Абсолютный зачёт среди спецподразделений» выиграл инструктор снайперского направления Российского университета спецназа в Чеченской Республике Асламбек Арасанукаев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»