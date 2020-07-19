Новости дня
10:55 | 20.07.2020
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Обнажённая девушка прошлась по дороге на Эльмаше в Екатеринбурге
Мимо обнажённой гражданки проезжали автомобили, а она продолжала ходить по дороге.
«Спокойный воскресный вечер на Эльмаше нарушила явно находящаяся в состоянии алкогольного опьянения голая женщина. Её также не смутило отсутствие ставшей всем привычной жары. В общем вышла на променад почитать монологи на проезжей части»,- пишет автор видео Константин в группе.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:38 | 20.07.2020
Фестиваль STENOGRAFFIA в Екатеринбурге пройдет в новом формате
13:26 | 20.07.2020
Учёные Сколтеха рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию
13:20 | 20.07.2020
Более 777 тысяч россиян заразились коронавирусом
13:16 | 20.07.2020
В Екатеринбурге COVID-19 обнаружили у 123 человек
13:13 | 20.07.2020
Среди новых заболевших коронавирусом в Пермском крае 8 детей
13:09 | 20.07.2020
Свыше 12 тысяч свердловчан спаслись от коронавируса
13:06 | 20.07.2020
В Свердловской области умерли 195 человек с COVID-19
13:05 | 20.07.2020
Пермский край помог 16 жителям региона вернуться домой из Баку и Еревана
13:04 | 20.07.2020
В Пермском крае зафиксировано 87 случаев COVID-19
13:03 | 20.07.2020
Число заражённых коронавирусом свердловчан превысило 18 тысяч
12:57 | 20.07.2020
В минздраве опровергли доступ российской элиты к COVID-вакцине в апреле
12:49 | 20.07.2020
Пять уральцев через окно вылезали из горящего дома
12:36 | 20.07.2020
Неделя в Перми будет нежаркой
12:26 | 20.07.2020
В Прикамье пройдет «горячая линия» с главным судебным приставом региона
12:19 | 20.07.2020
В заповеднике «Денежкин камень» на Урале площадь пожара достигла 5,7 га
11:52 | 20.07.2020
Скончался уральский композитор Евгений Родыгин
11:41 | 20.07.2020
Главный судебный пристав Свердловской области примет граждан
11:21 | 20.07.2020
В Свердловской области прошли соревнования по снайпингу
10:55 | 20.07.2020
Обнажённая девушка прошлась по дороге на Эльмаше в Екатеринбурге
10:38 | 20.07.2020
В Екатеринбурге отсрочили открытие движения по улице 40-летия Комсомола
09:43 | 20.07.2020
Киргизы и таджики вновь устроили массовую потасовку в Екатеринбурге
09:26 | 20.07.2020
В пожаре в Екатеринбурге пострадал человек
09:09 | 20.07.2020
В Екатеринбурге пропал 52-летний мужчина
20:02 | 19.07.2020
В Екатеринбург прилетели застрявшие из-за COVID-19 в Армении туристы
19:38 | 19.07.2020
Главный тренер ФК «Урал» Дмитрий Парфёнов заявил об отставке
18:03 | 19.07.2020
Футболисты «Урала» потерпели поражение в полуфинальном матче с «Химками»
17:23 | 19.07.2020
Ребёнок серьёзно пострадал в аварии на Среднем Урале
17:13 | 19.07.2020
Свердловчан ждёт похолодание
16:58 | 19.07.2020
В Свердловской области провели свыше 800 тысяч тестов на COVID-19
16:02 | 19.07.2020
На Урале дети во время купания нашли гранату
15:20 | 19.07.2020
В Верхней Пышме митрополит Кирилл освятил «родительский» храм
15:17 | 19.07.2020
Осенью маленькие лысьвенцы смогут пойти в новый детский сад