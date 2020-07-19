Обнажённая девушка прошлась по дороге на Эльмаше в Екатеринбурге

10:55 | 20.07.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Накануне вечером в Екатеринбурге на Эльмаше на проезжую часть вышла женщина без одежды. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург».



Мимо обнажённой гражданки проезжали автомобили, а она продолжала ходить по дороге.



«Спокойный воскресный вечер на Эльмаше нарушила явно находящаяся в состоянии алкогольного опьянения голая женщина. Её также не смутило отсутствие ставшей всем привычной жары. В общем вышла на променад почитать монологи на проезжей части»,- пишет автор видео Константин в группе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»