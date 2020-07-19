В Екатеринбурге отсрочили открытие движения по улице 40-летия Комсомола

10:38 | 20.07.2020

В Екатеринбурге ООО «Региональное ДРСУ» продлевает закрытие движения транспорта на улице 40-летия Комсомола.



Из-за ремонта путепровода возобновление движения по дороге состоится лишь 15 августа 2020 года.



Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут передвижения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»