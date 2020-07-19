Генерал-майор Иван Жарков раскритиковал письмо митрополита Кирилла к отцу Сергию

10:10 | 20.07.2020

Фото: стоп-кадр одного из выступлений Сергия

Генерал-майор Иван Жарков раскритиковал открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла к скандальному схиигумену Сергию (Романову). Среди прочего он назвал обвинения Сергия в утаивании убийства перед рукоположением в священники ложью.



Жарков заявил, что руководству Екатеринбургской епархии было известно об убийстве и уголовном прошлом Николая Романова, но это не помешало возвести его в сан священника.



Также в своём заявлении генерал-майор вспомнил, как Романов пришёл в церковь. Во время строительства в ИК-13 православного храма Николай Романов активно участвовал в работах. Жарков в то время возглавлял колонию, и именно по его инициативе возводили церковь. После выхода по УДО Романов обратился к Жаркову с просьбой помочь устроиться в монастырь. Тогда Жарков обратился к архиепископу Викентию (Морарю). Епископ отправил Николая Романова трудником в Алапаевский мужской монастырь.



«Владыке Кириллу, мне представляется, надо внимательно посмотреть на свое окружение, если это ошибка в изложении, что Романов утаил сведения о своем осуждении при рукоположении — это одно, а если это умысел — это другое. В этом открытом письме есть еще моменты, граничащие с ложью»,- заявил Жарков.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»