В пожаре в Екатеринбурге пострадал человек

09:26 | 20.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Екатеринбурге в микрорайоне Кольцово произошёл пожар в складском помещении производственного здания на улице Новокольцовской, 5. Есть пострадавший.



Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера около 17:00. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на место выезжали 47 спасателей на 15 единицах техники.



«На месте происшествия произошёл разлив горючей жидкости из-за расплавления ёмкостей. Огонь тушили воздушно-механической пеной и водой. Причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели»,- рассказали в пресс-службе.



В результате возгорания пострадал один человек. Его госпитализирован с термическими ожогами. Причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»