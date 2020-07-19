В Екатеринбурге пропал 52-летний мужчина

09:09 | 20.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 52-летний Валерий Арстангалиев. С 10 июля его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы. Последний раз его видели в светлой футболке, чёрных брюках, синих кроссовках, чёрной кепке с надписью «Россия».



Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефона 8 950 639 6666.



В отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу сообщили: «Заявление о розыске пенсионера поступило в полицию 19 июля. По словам родственников, мужчина ушел из дома 15.07.2020 и не вернулся. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. Всех, кто обладает информацией о том, где находится разыскиваемый, просьба обращаться по телефонам 356-42-11 или 02».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»