В Екатеринбург прилетели застрявшие из-за COVID-19 в Армении туристы

20:02 | 19.07.2020

Фото: airlines-inform.ru

В екатеринбургский аэропорт Кольцово из Армении прибыл самолёт, на борту которого находились 110 россиян. Согласно данным онлайн-табло, прибыл рейс 19 июля в 13:26.



64 пассажира вывозного рейса Ереван – Екатеринбург были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на COVID-19. Остальные пассажиры рейса при поддержке оперштабов субъектов РФ отправились в свои регионы.



Напомним, вчера в Кольцово из Азербайджана прибыл рейс с 146 россиянами. Они также были направлены в обсервацию.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»