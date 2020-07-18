Футболисты «Урала» потерпели поражение в полуфинальном матче с «Химками»

18:03 | 19.07.2020

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 19 июля, в Екатеринбурге состоялся полуфинальный матч Кубка России с участием «Урала» и «Химок». Хозяева поля потерпели поражение со счётом 1:3.



Уже на 11-й минуте гости открыли счёт. Следующий мяч «Урал» пропустил на 36-й минуте, а затем и ещё один. Лишь на 73-й минуте Андрей Панюков смог отличиться и сократить отставание.



Таким образом, «Химки» прошли в финал Кубка России, который состоится 25 июля в Екатеринбурге. Во втором полуфинале сыграют «Зенит» и «Спартак».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»